Trois élèves du lycée agricole d'Ahun en finale d'un concours d'éloquence

Trois Creusois en finale d'un concours régional d'éloquence. Ils s'appellent Chloé, Maxime et Alexis, sont étudiants en première année de BTS Gemeau (Gestion et maîtrise de l’eau) au lycée agricole d'Ahun. Après les demi-finales à Tulle, ils font partie des sept équipes en lice le 19 mai à Bordeaux. Le trio devra interpréter un texte sur le thème de l’Agenda 2030 du Développement Durable.

Faire passer une idée

"Peut-il y avoir un développement durable sans paix et une paix sans développement durable ?" On pourrait écrire des livres entiers pour répondre à la question. Nos jeunes doivent le faire en cinq minutes. Chloé mise sur le naturel: "On apprend le texte, mais on ne va jamais répéter comme du théâtre ce qui est écrit. Il faut vraiment que ça vienne de nous pour que ça soit plus parlant et plus spontané", estime-t-elle. "C'est de l'éloquence, donc ce n'est pas du théâtre ou de la chanson. On s'adresse à un auditoire pour faire passer nos idées".

Maxime acquiesce. Pour lui, l'humour est aussi un bon moyen de faire passer une idée. "C'est un peu comme nous en cours, on ne va pas le cacher. Quand les professeurs arrivent et sont tout de suite sérieux, on n'a pas forcément envie de travailler", confie-t-il. Et ça tombe bien, car Alexis n'est pas le dernier pour la rigolade. Il l'a montré lors des sélections : "Il y avait une chaise au milieu de la scène, et il fallait lui trouver une autre idée que s'assoir dessus. Je me suis avancé vers la chaise et j'ai fait comme s'il y avait une personne âgée assise dessus, et qu'il fallait l'amener manger".

Conseils de pro(f)

Les trois élèves sont encadrés par Audrey Meiss, leur professeure d'éducation socio-culturelle. Elle leur donne des conseils pour favoriser leur interprétation. "En faisant plusieurs répétitions, on voit comment placer la voix, où faire des pauses, respirer", détaille-t-elle. "Quand une phrase est vraiment percutante et qu'ils la disent bien, et qu'ils me mettent le frisson, je me dis "ça y est". Finalement, je ne parle pas beaucoup, c'est eux qui parlent le plus".