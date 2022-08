Trois épaves de la Bataille de la Hougue ont été retrouvées au large de Tatihou

Les trois épaves ont été découvertes lors de fouilles archéologiques sous-marines menées en rade de Saint-Vaast-la-Hougue, le ministère de la culture a désormais la certitude qu'il s'agit de navires datant de la bataille de la Hougue, à la fin du XVIIe siècle. Le conflit opposait la France de Louis XIV à une coalition anglo-hollandaise. En 1990, les épaves avaient été repérées par un plongeur, Christophe Cardin, elles ont maintenant pu être expertisées.

Cécile Sauvage est archéologue au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), c'est elle qui mène cette mission depuis le 15 août, et elle indique à l'AFP "qu'il y a une épave qui est assez érodée : les structures en bois sont assez abimées et on poussera pas forcément son étude plus loin. Les deux autres sont enfouies sous un mètre de vase et donc bien préservées." Toujours auprès de nos confrères de l'AFP, la scientifique explique qu'il serait intéressant d'aller plus loin pour mieux comprendre la construction des bateaux à l'époque de Louis XVI. La démarche demande cependant des fonds financiers très importants.