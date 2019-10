Trois Mayennaises vont arpenter le désert marocain pour la bonne cause

Mayenne, France

"Les Agates Roses". Voilà le nom de l'équipe des trois Mayennaises engagées à l'automne prochain sur la 2e édition du Trek Rose Trip, cette course 100% féminine de quatre jours dans le désert marocain (31 octobre - 5 novembre 2019), pour récolter des fonds pour aider deux associations. La première, c'est Cancer du sein parlons-en, une association de lutte contre le cancer du sein. La seconde association, Les enfants du désert, vient en aide aux enfants qui vivent dans le désert marocain ou argentin.

Audrey travaille à l'hôpital de Mayenne et avec ses deux amies, elle s'est donc lancée ce défi de parcourir le désert marocain pour la bonne cause. "On a une amie qui a eu un cancer du sein l'année dernière, ça nous a touchée et on se dit que _tout le monde connait quelqu'un aujourd'hui victime de cette maladie_. On va s'entraîner dur pour être prête."