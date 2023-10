Trois motards catalans, vedettes du film "L'autre Laurens", en salles ce mercredi

Harley Davidson et perfecto de cuir made in Pyrénées Orientales : voilà ce que vous pourrez découvrir à partir de ce mercredi dans certaines salles obscures. Le film "L'autre Laurens", sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, sort au cinéma.

Le réalisateur belge, Claude Schmitz a presque tout tourné dans notre département, de Collioures à Banyuls en passant par le Perthus et le Boulou. Et parmi les vedettes du film : Patrice, Nicolas et David, trois motards du Bushido club de Canet, trois catalans repérés par hasard : "L'équipe de tournage cherche des bikers pour jouer les seconds rôles et arrive à Perpignan parce que ça se tourne ici et ils tombent sur nous parce qu'on est un peu connus à Perpignan", raconte Nicolas, 44 ans, employé de mairie dans la vie. "Dans ce film, je joue un voyou qui va charger un calibre et qui va aller au braquo, quoi", sourit-il.

David, un acteur du film, Patrice et Nicolas lors du tournage © Radio France - Bushido club du Canet

Nicolas et ses frères de moto se retrouvent donc embarqués dans l'aventure, un genre de western moderne : une jeune fille enquête sur la mort de son père, aidée par son oncle biker et des compagnons de moto de celui-ci.

Certaines répliques sont mêmes devenues cultes, comme celle de Patrice "je vais lui faire bouffer son cheeseburger", avec un accent français à couper au couteau. "Ça, c'est improvisé !" révèle-t-il. "On a été très très bien accueillis, ils nous ont beaucoup aidé. C'était une super expérience, on a vécu dans le bonheur Nico, David et moi, entre copains. On a été très heureux !"

'The Other Laurens': first trailer for Cannes' Directors' Fortnight title

De quoi faire naître des vocations. Patrice l'affirme : il est prêt à retourner devant la caméra de Claude Schmitz. D'ailleurs il parait qu'un nouveau film se prépare.