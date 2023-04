Trois paquebots de croisière font escale à Bordeaux cette semaine

A bord du paquebot norvégien "Frijt of nansen", presque uniquement des touristes allemands. Parti de Lisbonne 5 jours avant son arrivée à Bordeaux, le paquebot terminera son voyage à Hambourg. C'est un navire hybride de 140 mètres de long et 24 mètres de large.

La visite de la ville, c'est top-chrono : il est bientôt 13h quand les premiers passagers foulent les quais, et le paquebot repart à 20h30. "Moi je veux voir le centre ville, les maisons et les places connues" insiste Erika, vêtue d'un anorak orange. Des bus attendent les voyageurs pour un tour du centre historique et une excursion vers Arcachon.

Les passagers descendent du paquebot pour rejoindre les bus où marcher en autonomie. © Radio France - Ségo Raffaitin

Pour certains, c'est la première fois en France, comme Mattias et son épouse qui veulent "trouver du vin, du bon vin rouge de Bordeaux". Plus insolite : Barbara cherche des sardines dans un magasin qu'elle a repéré, une écharpe et des galettes ! Côté budget, certains veulent dépenser le moins possible et profiter avec les yeux, quand d'autres, comme Barbara, ont un budget illimité, qui fonctionne au coup de cœur.

Pour les passagers, ce lundi soir, direction l'île d'Yeu, puis Belle-Ile, Saint-Malo, avant de partir pour les Pays-Bas.

Prochains bateaux et fermeture du pont Chaban-Delmas

Mardi, le Balmoral prend le relai : le pont Chaban Delmas ferme entre 10h19 et 11h42 mardi 25 avril, puis entre 11h04 et 12h27 le mercredi 26 avril, pour le départ du paquebot britannique. Samedi, c'est le Sirena qui arrive, le pont Chaban-Delmas ferme entre 14h34 et 15h42, puis le dimanche entre 16h34 et 17h57.

Au total, 56 bateaux sont attendus sur toute la saison, jusqu'au mois d'octobre.