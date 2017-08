Trois à quatre recrues attendues au Tours FC annonce Jean-Marc Ettori

Le président du Tours FC a annoncé l'arrivée de trois, voire quatre joueurs avant la clôture du marché des transferts le 31 août prochain, notamment pour renforcer un secteur offensif en panne depuis le début de la saison.

Le parcours du Tours FC en Coupe de la Ligue ne suffit pas à masquer les carences d'une équipe qui n'a toujours pas décroché le moindre point en Ligue 2. Le président du club Jean-Marc Ettori en a bien conscience, c'est pourquoi le recrutement s'accélère ces dernières heures, alors que le mercato se termine le 31 août. "Nous allons recruter trois joueurs, peut-être quatre". Il n'en dit pas plus mais il est assez facile d'imaginer qu'il y aura dans le lot un gardien, puisque l'équipe pro n'en compte que deux, et un voire deux attaquants, le secteur qui déjoue le plus cette saison. "Nous n'avons pas ce qu'il nous faut devant pour le moment" reconnait le président. Il assure par ailleurs que tout s'accélère ces dernières heures et que quatre joueurs lui ont été proposés par des clubs de Ligue 1 sans indemnités de transferts. Pour connaître le nom des nouveaux tourangeaux, il va falloir patienter un peu, ils pourraient être annoncés en début de semaine prochaine.