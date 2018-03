Châteauroux

Une petite centaine de riverains a assisté lundi soir de 18h30 à 20h à la présentation du projet Balsanéo, le futur centre aquatique de l'agglomération de Châteauroux, lors d'une réunion publique organisée dans les locaux de HEI Campus Centre à Balsan. Le complexe aquatique sera construit entre les prairies et l'hippodrome et devrait ouvrir à l'horizon 2020.

Que répond l'agglomération sur le coût du chantier que certains jugent élevé ?

Le projet Balsanéo coûtera 28 millions (33 millions en ajoutant les frais annexes). "Ce projet a été étudié précisément, son coût est très raisonnable, d'ici quelques jours la ville communiquera sur son site internet le détail de tous les postes de dépense (acquisition, travaux, maintenance exploitation)", indique Gil Avérous, Président de Châteauroux Métropole. "On connaît le coût de maintenance pour les cinq années à venir c'était un engagement de l'entreprise (Guignard NDLR) lors de la réponse à l'appel d'offres, et on comparera avec les autres projets en France et on verra que ce projet est très raisonnable".

A titre de comparaison, le centre aquatique de Limoges aurait coûté 54 millions d'euros avec un bassin de 50 mètres en intérieur mais pas de 50 m à l'extérieur. Le projet Balsanéo (28 millions) comprend lui un bassin de 50 m en extérieur mais pas en intérieur.

Que vont devenir les anciennes piscines de Châteauroux ?

La réunion publique a rassemblé une centaine de riverains du quartier Balsan. © Radio France - Jonathan Landais

La piscine Firmin Batisse dans le quartier Saint-Jean sera conservée, la piscine à vagues de Belle-Isle sera reconvertie, vraisemblablement en équipement sportif. "L'objectif est de garder la structure existante et de faire un aménagement intérieur de la zone bassins en conservant les vestiaires (...) plusieurs pistes sont sur la table, notamment celle d'un dojo ou d'un palais des arts martiaux mais rien n'est arrêté pour l'instant" précise Gil Avérous. A terme il ne restera donc que deux piscines municipales à Châteauroux : Firmin Batisse et Balsanéo.

Combien de personnels seront recrutés pour Balsanéo ?

La ville est en train de réaliser "le dimensionnement du projet". "Evidemment ça va demander plus de maîtres-nageurs et de personnels d'entretien que le bâtiment actuel parce que c'est beaucoup plus grand (...) la décision sera prise dans le courant de l'été ou à l'automne prochain après la prise de fonction de notre nouveau directeur des piscines qu'on vient de recruter et qui a l'habitude de gérer des grands équipements". Aujourd'hui les piscines municipales de Châteauroux emploient une vingtaine de personnes, une dizaine d'agents supplémentaires pourrait être recrutée.

Le projet Balsanéo en chiffres