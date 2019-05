Trois salles de cinéma de la Somme retransmettent la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes

Quend, France

Ce mardi soir, la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes puis le film The dead don't die de l'Américain Jim Jarmusch seront diffusés en simultané dans 600 salles de cinéma en France. Dans la Somme rendez-vous au Gaumont d'Amiens, au Rex d'Abbeville et au Pax de Quend.

En partenariat avec le Centre National du Cinéma, le Festival de Cannes s'invite donc dans les salles obscures à partir de 19H30. C'est le comédien Édouard Baer qui présentera la cérémonie d'ouverture. Le film de Jim Jarmusch sera ensuite projeté à 20H30.

Cinq films vont sortir en salle pendant le Festival

Cette année, pour la 72e édition cinq films, présentés en compétition officielle sortiront en salles pendant le Festival. En plus de The dead don't die, sortiront Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, Le jeune Ahmed des frères Dardenne, Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch et Sybil de Justine Triet.