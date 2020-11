Trois scènes basques demandent la réouverture des théâtres dans une tribune nationale

350 directeurs et directrices de lieux culturels lancent un appel au gouvernement. Ils signent une tribune à la veille de l'allocution du président de la République prévue mardi 23 novembre. Ils demandent la réouverture des théâtres. Parmi les signataires, trois scènes basques : La Scène nationale du Sud-Aquitaine à Bayonne, le ballet Malandain et l'Atabal de Biarritz. "Nous y sommes prêts car nous sommes réactifs comme nous l’avons prouvé dès le mois de juin en proposant des actions et des projets en direction de la jeunesse et de la population, adaptés à la situation sanitaire", avance la tribune publiée sur le site sceneweb.fr et qui conclut par ces mots : "Cet appel n’est pas une tentative d’obtenir une dérogation mais un devoir pour nous d’affirmer la place des arts vivants, essentiels à l’équilibre démocratique de la nation."

Voici l'intégralité de cette tribune :

"Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre,

Nous directrices et directeurs de lieux culturels, appelons à la réouverture au public des théâtres et de tous les lieux de création et de diffusion du spectacle vivant dans sa diversité.

Nous y sommes prêts car nous sommes responsables face à la crise que nous traversons et solidaires des soignants qui sont souvent nos partenaires dans des projets artistiques ou culturels.

Nous y sommes prêts car dans nos lieux, les protocoles et les gestes barrières sont scrupuleusement respectés pour préserver les équipes, les artistes et les publics. Les équipes ont su s’adapter aux nouveaux modes de travail, grâce notamment aux mesures de soutien mises en place par l’État.

Nous y sommes prêts car nous sommes réactifs comme nous l’avons prouvé dès le mois de juin en proposant des actions et des projets en direction de la jeunesse et de la population, adaptés à la situation sanitaire.

Nous y sommes prêts car nous avons vu comment le public a répondu présent lorsque nous avons ouvert en septembre et octobre. Les témoignages de leur joie, leur émotion, leur enthousiasme et leur attachement à nos lieux sont une force quotidienne.

Nous y sommes prêts car sur nos plateaux des équipes artistiques continuent à répéter et leurs spectacles n’attendent que le public pour exister.

Nous y sommes prêts car nous sommes responsables et solidaires des intermittents du spectacle pour que l’année blanche ne devienne pas l’année noire de tous les précaires de notre secteur.

Nous y sommes prêts car nous savons qu’il n’est pas possible de réduire longtemps l’être humain à ses besoins physiologiques ; qu’il faut pour chacun nourrir son imaginaire, éprouver des émotions comiques ou tragiques, partager des idées ; nos lieux sont porteurs de liens indispensables à la construction collective d’espoirs, dont notre pays a un besoin impérieux.

Nous y sommes prêts car nous mesurons l’engagement sans faille de Madame la ministre de la Culture et la soutenons à la veille des décisions que vous devez prendre.

Cet appel n’est pas une tentative d’obtenir une dérogation mais un devoir pour nous d’affirmer la place des arts vivants, essentiels à l’équilibre démocratique de la nation."

La municipalité de Biarritz au chevet des ballets Malandain

Le conseil municipal de Biarritz a voté mercredi 18 novembre une subvention exceptionnelle de 60 000 euros pour les ballets Malandain. La compagnie de danse est en grande difficulté financière, car privée de représentations depuis le reconfinement. Cette année, le déficit s’élève à 240 000 euros pour la compagnie, de quoi mettre en danger la pérennité des 49 emplois de la troupe.