Trois sites culturels mayennais demandent leur réouverture rapide : "ouvrir pour retrouver le goût des autres"

Les programmateurs, directrices et directeurs des 3'E à Ernée, du théâtre de Laval et du Kiosque à Mayenne demandent, dans une tribune co-signée par une trentaine d'autres établissements culturels du Grand Ouest, la réouverture rapide des lieux de culture et d'art, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, "dans un esprit de coresponsabilité et dans des conditions de jauges et avec des protocoles qui pourraient évoluer selon la catégorie des établissements et le niveau de circulation du virus et de ses variants sur nos territoires respectifs".

"La France deviendrait-elle le pays, non plus de l'exception, mais de l'exclusion culturelle ?"

Ils revendiquent, par ailleurs, le caractère essentiel de leurs activités : "nous déplorons toute absence de visibilité. Depuis le 19 janvier dernier, plus aucun point d'étape n'est annoncé".

"Aujourd’hui, malgré la circulation du virus, il est plus que temps que revivent à nouveau, pour le bien-être de tous, la pensée, la beauté, l’émotion et les gestes artistiques offerts à un public vibrant" écrivent-ils.