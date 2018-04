Le village de Sézanne, dans la marne reçoit ce vendredi le label Petites Cités de caractère. Jeudi ce sont les communes de Mouzon et Rocroi dans les ardennes qui ont décroché cette distinction. Un titre qui permet d'attirer plus de touristes et qui renforce le tissu économique du village

Trois villages de la marne et des ardennes ont reçu ce jeudi et ce vendredi le label "Petites Cités de caractère". Le concept est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques à la fois rurales parleur implantation et leur population (les Petites Cités de caractère sont des communes qui n'excèdent pas 60". habitants) et urbaines par leur histoire et leur patrimoine.

Le principal avantage quand un village décroche ce label c'est de développer le tourisme. Le maire de Sézanne, Sacha Hewak, aime d'ailleurs faire cette comparaison: "avec les Petites Cités de caractère, c'est _comme avec le guide Michelin des meilleurs restaurants_. Quand des touristes se disent qu'ils vont faire un circuit qui va les amener de tables étoilées en tables étoilées et bien on observe la même chose pour les Petites Cités de caractère. De nombreux camping-caristes par exemple partent sur la route et font une halte dans ces villages labellisés".

Un cahier des charges drastique pour prétendre au label Petites Cités de caractère

N'est pas Petites Cités de caractère qui veut. Et le maire de Sézanne, Sacha Hewak en sait quelque chose: "d'abord, il faut que la commune ait moins de 6000 habitants, qu'elle dispose d'un patrimoine historique reconnu. Chez nous, par exemple, nous avons des rues pavées qui datent du Moyen-Age, des remparts très bien conservés". Les villages qui reçoivent le label doivent également être vigilents aux travaux de rénovations qu'ils pourraient effectuer dans la commune. On ne peut pas construire n'importe quoi n'importe où ou bien repeindre ses volets en rose.

A Sézanne, dans la marne, la route nationale 4 induit également près de 10.000 véhicules par jour et ce label va permettre aux automobilistes qui passeront à proximité de venir visiter le village et donc de consommer sur place (restaurants, hôtels, musées, et chambres d'hôtes) et ainsi d'entretenir et de développer le tissu économique.

Quant à la signalétique qui pourrait être mise en place pour indiquer que tel ou tel village est labellisé Petites Cités de caractère, "c'est plus compliqué - reconnait le maire de Sézanne- nous avions demandé d'avoir un panneau au niveau du vignoble champenois sur la Nationale 4 qui dépend de l'Etat, ce qui n'a pas été possible." Mais aujourd'hui Sacha Hewak explique qu'il essaye de travailler avec la mission Unesco puisque Sézanne est aussi labellisée "Maisons et Caves de champagne" et cette mission Unesco a établit une charte graphique qui permettra peut être prochainement d'installer des panneaux visibles au bord de cette route. "Il s'agira de panneaux qui indiqueront Sézanne comme labellisée Maisons et Caves de champagne, pas Petites Cités de caractère mais c'est déjà un beau premier pas" reconnait Monsieur le maire.