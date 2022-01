Trois villes de Dordogne figurent parmi les cinq plus accueillantes de la région

Sarlat, Périgueux et Bergerac figurent parmi les cinq villes les plus accueillantes de Nouvelle-Aquitaine selon un classement Booking.com dévoilé ce mardi.

La plateforme de voyages Booking.com vient de dévoiler les résultats de la 10ème édition de ses Traveller Review Awards, un classement qui répertorie les destinations les plus accueillantes de la planète. Si la Dordogne n'apparait pas parmi le classement des 20 villes les plus accueillantes de France, le département est en revanche largement représenté en Nouvelle-Aquitaine : sur les cinq villes de la région les plus accueillantes, trois sont en Dordogne ! Il s'agit de Sarlat, Périgueux et Bergerac.

Sarlat, Périgueux et Bergerac

En Aquitaine, les cinq villes les plus accueillantes selon le classement sont :

Saint-Emilion (Gironde) Sarlat la Canéda Périgueux Libourne (Gironde) Bergerac

Pour réaliser ce classement, Booking.com s'est appuyé sur plus de 232 millions d'avis vérifiés. Sylvie Chevallier, présidente du comité départemental du tourisme en Dordogne, salue ces résultats : "Il me semble que chez nous, en Dordogne, il y a un certain rythme, qui est celui du temps retrouvé, de la tranquillité. Le sourire des gens, que ce soit le boulanger, le vendeur de journaux, l'hôtelier, les responsables de chambres d'hôtes... Tous favorisent cette ambiance. On peut être fiers de nous et cela fait du bien parce qu'en Dordogne on a quelques fois des complexes d'infériorité par rapport au littoral ou d'autres endroits", indique-t-elle.

Selon le classement, la ville de France la plus accueillante est Riquewihr, en Alsace. A l'échelle internationale, il s'agit de Matura, en Italie.