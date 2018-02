Ouches, France

De 9h à 11h ce jeudi, France Bleu sera en direct des cuisines de la Maison Troisgros à Ouches. Lundi, le Guide Michelin a définitivement fait entrer la famille dans l'histoire de la gastronomie française en lui attribuant pour la 50ème année consécutive ses trois étoiles. Cela résonne comme une évidence, mais c'est une performance. D'abord parce que seuls trois restaurants en France ont dépassé cette barre symbolique des cinquante ans. Et puis surtout parce qu'en 2017, Michel Troisgros a pris le risque de déménager le restaurant historique de Roanne dans le village voisin d'Ouches. Comme tous les grands cuisiniers de sa génération, il a choisi le renouvellement, et surtout préparé la succession pour ses deux fils, César et Léo.

La saga de la famille Troisgros

L’histoire des Troisgros épouse l'histoire de XXème siècle. Elle débute en 1930. Une famille de commerçants venus de Bourgogne s'installe à Roanne et ouvre un restaurant au bord de la N7 : la route bleue. Aux fourneaux il y a la maman Marie, en salle, le papa Jean-Baptise. Le restaurant c'est l'hôtel Moderne avec des bidets et de l'eau chaude dans chaque chambre. Les deux fils Pierre et Jean, nés respectivement en 1926 et 28, apprennent la cuisine tôt près de leur mère puis dans des restaurants parisiens et normands. Ils savent innover, inventer. Ils deviendront les créateurs de la nouvelle cuisine où l'on oublie les sauces lourdes et où l'on tente d'aller au plus près des goûts et des produits. En 1957 les deux frères prennent le relais de leur parents et renomment le restaurant, qui devient les Frères Troisgros. Un succès immédiat avec même les 3 étoiles qui arrivent très vite en 1968. Et puis la transmission continue. Elle passe par des voyages. Michel, le fils de Pierre et Olympe, fait l'école hôtelière et y rencontre sa femme Marie-Pierre. Ils font tous les deux un tour du monde pour continuer de grandir et pour nourrir leur cuisine. Et 1983, à la mort de son oncle Jean, Michel revient à Roanne et aide son père puis décide de reprendre le restaurant qu'il baptise Maison Troisgros.

L'histoire de la maison Troisgros remonte à près d'un siècle, plus de la moitié avec trois étoiles © Radio France - Denis Souilla

Ancrage de la dynastie à Ouches

En faisant 8 kilomètres, de Roanne à Ouches, la famille Troisgros n'est pas partie, elle n'a pas déménagé. Au contraire elle s'est ancrée dans ce territoire de la Côte Roannaise. Elle écrit l'avenir. Ce projet, ce n'est pas seulement celui de Michel ou de Marie-Pierre. Il a aussi été écrit avec César, 32 ans, qui cuisine désormais avec son père. Il a été pensé également pour Léo, 25 ans, le second fils qui poursuit sa formation. La fiancée de César, Fanny Pralus, travaille aussi maintenant dans la maison. La famille Troisgros a donc trouvé son écrin et en est , enfin, maintenant propriétaire.

Émission spéciale France Bleu

A suivre donc en direct ce jeudi, une émission pas comme les autres. France Bleu va vous faire pénétrer au coeur de la maison Troisgros. Les deux chefs, Michel et César, seront nos invités. Nous parlerons avec eux de la dynastie et évidemment de leur cuisine. Nous vous ferons aussi découvrir les endroits moins connus de l'établissement, à commencer par les fourneaux, mais aussi la cave et le jardin potager installé dans cette nouvelle propriété de 17 hectares.

Rendez-vous sur France Bleu de 9h à 11h.