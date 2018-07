Strasbourg, France

Le Yoga Festival de Strasbourg, c'est une occasion de découvrir cette pratique aussi bien physique que relaxante. Ça dure tout le weekend au parc de l'Orangerie. C'est ouvert à tous les niveaux et l'entrée est complètement libre.

Rendre la discipline accessible à tous

Le projet a été lancé il y a trois ans par sept amis yoguistes. Parmi eux, il y a Fabienne Stadler : "J'ai découvert le yoga après un gros coup de fatigue professionnelle et c'était une expérience que je voulais vraiment partager." Trois ans plus tard, le Yoga Festival accueille plus de 1500 personnes sur deux jours.

Du yoga mais pas que

Au fil de ses trois années d'existence, le festival s'est diversifié. Si bien qu'il y a également des ateliers de jardinage et de cuisine. Avec toujours le même objectif de se faire du bien au corps et à l'esprit.

Un cours d'initiation au yoga au Parc de l'Orangerie © Radio France - Maxime Nauche

Des types de yogas très différents

L'objectif du festival est aussi de montrer que le yoga est fait pour tout le monde. La discipline s'organise autour de différents types de yogas tantôt très physiques, tantôt relaxants.

Le yoga s'ouvre même aux enfants. Murielle Mathon anime des cours spécialement dédiés aux plus jeunes : "Ils sont plein d'énergie, ils sont très réceptifs. Bien sûr il faut rendre le tout ludique en leur racontant des histoires." Pour Murielle Mathon, le yoga est excellent pour la concentration des enfants.

Le Yoga Festival propose des cours gratuits pour tous les niveaux © Radio France - Maxime Nauche

70% de femmes 30% d'hommes

Le yoga est une discipline toujours très féminine. Sur les pelouses de l'Orangerie, difficile de rencontrer des messieurs. Fabrice se sent un peu seul dans son cour d'initiation : "Ma femme voulait essayer alors je l'ai suivie et je ne regrette pas. Les hommes sont peut-être plus dans la performance et font moins attention à leur corps, à leur bien-être."

Pourtant le yoga s'ouvre de plus en plus aux hommes. Olga Sokol-Meyer s'en rend compte dans ses cours : "J'ai beaucoup de marathoniens, de sportifs de haut niveau. Ils recherchent une certaine souplesse et une certaine relaxation." En France, ils représentent aujourd'hui 30% des pratiquants contre 10% il y a une dizaine d'année d'après la fédération nationale des enseignants de yoga.

