Troisième jour de blocage aux hortillonnages d'Amiens, les touristes déçus

Les visites des hortillonnages en barques traditionnelles, proposées par l'association de sauvegarde du site, sont fermées depuis samedi midi. En cause : un conflit entre les guides bateliers et le président de l'association. Ce dernier voulait leur imposer le pass sanitaire dès ce week-end.

Deuxième site touristique le plus visité d'Amiens, les hortillonnages étaient fermés pour le troisième jour consécutif ce lundi. Une fermeture imprévue, causée par un désaccord entre le président de l'association chargée de la sauvegarde du site, et les guides bateliers. Le président René Nowak, souhaitait imposer à ces derniers le pass sanitaire pour pouvoir exercer, et ce dès ce week-end.

Il s'appuie sur le projet de loi adopté la semaine passée, mais qui doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel dont la décision est attendue jeudi. Dans tous les cas, ce genre d'obligation ne devrait pas entrer en vigueur avant la fin du mois d'août. "Comment peuvent-ils être vaccinés par une note qui les informe le 28 juillet qu'ils devront avoir le pass sanitaire le 1er aout ? Là avec le projet de loi, ça leur laisse tout le mois d'août pour mettre ça en place. Donc là on va d'abord tenter une démarche à l'amiable", explique leur avocat, Maitre David Dalmaz.

Les touristes sur le carreau

Pris au dépourvu par ce délai très court, les guides bateliers n'ont donc pas pu pour certains, pas voulu pour les autres, présenter de pass sanitaire. Les visites n'ont donc pas pu avoir lieu. En réaction, le bureau de l'association a décidé dimanche et lundi de fermer le site. "C'est complètement illégal. En aucun cas un employeur ne peut interdire ainsi l'accès à un lieu de travail", assène Me David Dalmaz.

Conséquence, les visiteurs ont trouvé porte close. Certains sont pourtant venus de loin : Belgique, Dijon, Besançon... Sandrine, elle, arrivait de Seine et Marne "J'avais l'intention de visiter ce site mais à ma grande surprise c'était fermé. Et je suis très déçue parce que j'étais là pour la journée sur Amiens. C'est quand même la période estivale, faire ça c'est prendre en otage les touristes et les salariés".

Devant l'entrée, quelques employés sont néanmoins présents. Devant des banderoles accrochées au portail, ils accueillent les touristes et leur expliquent la situation. "Certains pensent qu'on fait grève , on leur explique que non, on nous empêche de travailler. Même chose dimanche, on ne nous a même pas prévenus par mail, l'association était fermée, il n'y avait même pas une note explicative pour les visiteurs éventuels. Donc on a passé la journée à s'excuser auprès des clients, et puis à leur expliquer. En expliquant les choses, les gens sont très compréhensifs, très bienveillants", raconte Hubert Pingault, guide batelier depuis 22 ans.

D'autres façons de visiter les hortillonnages

Sur les conseils de guides bateliers, certains visiteurs partent arpenter les hortillonnages à pied. Pour les autres, changement de programme. "On se rabattra sur la cathédrale, et puis on nous a expliqué qu'en longeant on pouvait voir certains jardins", se console Sandrine. "Ce sera peut être moins long comme ça, et puis on se reportera sur d'autres sites à Amiens", ajoute Chantal, de Besançon. "On va continuer notre périple vers la côte d'opale", lance Didier, venu des Hauts-de-Seine.

La mairie d'Amiens le rappelle : les visites en barque ne sont pas la seule façon de visiter ce site phare du tourisme amiénois. Les élus vont tenter une médiation pour permettre au plus tôt la réouverture. Une réunion doit avoir lieu ce lundi soir avec le bureau de l'association, puis avec les bateliers mardi. En l'absence de terrain d'entente, les bateliers et leur avocat prévoient de déposer un recours en référé. Une procédure qui pourrait prendre deux semaines.