Trophée Mille 2021 : les apprentis cuisiniers mis à l'honneur

"Il y a de la gourmandise et beaucoup d'enthousiasme" résume Fabien Degoulet, meilleur crémier fromager du Monde en 2015. Pour cette onzième édition du Trophée Mille, 13 établissements d'apprentis cuisiniers venant des quatre coins de la France se sont affrontés autour de produits locaux au Centre des Congrès de Reims.

Manon Mortier et Ismaël Capitalli du lycée Etienne Oehmichen de Châlons-en-Champagne sous les yeux de leur professeure, Sandrine Chevalier © Radio France - Etienne Cholez

Un concours que son parrain, le chef doublement étoilé et Meilleur Ouvrier de France 2011 Philippe Mille veut "bienveillant" pour "mettre à l'honneur des jeunes motivés et talentueux".

Chaque école présentait trois candidats : un binôme mixte en cuisine et un troisième membre en service qui devait réaliser plusieurs épreuves techniques comme une reconnaissance de fromages et un dressage de table.

Le lycée des Métiers de Bazeilles représenté par le binôme Myriam Taffahi - Maxence Oro et leur formateur Pascal Ischard © Radio France - Etienne Cholez

Le lycée des Métiers Le Corbusier de Soissons a terminé sur la plus haute marche du podium et a reçu le Trophée Mille du chef Toulousain Michel Sarran, bien connu des téléspectateurs de l'émission Top Chef sur M6. Le lycée Hôtelier du Touquet et le lycée la Hotoie d'Amiens complètent le podium.

Côté régionaux de l'étape, trois équipes étaient engagées : ALMEA 51 et le lycée Etienne Oehmichen de Châlons-en-Champagne ainsi que le lycée des Métiers de Bazeilles dans les Ardennes. ALMEA 51 a reçu le prix spécial Esprit d'équipe.