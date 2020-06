Trouvera t-on un jour l'emplacement de l'ancien château de Lassay ?

Au château de Lassay la deuxième phase des travaux archéologiques a commencé ce jeudi et aux abords de l'enceinte. Il s'agit d'une opération de prospection géophysique. Ainsi, des ondes sont envoyées pour déterminer le lieu de cavités sous le châteaux et la place du Boële.

Ces travaux permettront peut-être de trouver l'emplacement de l'ancien château de Lassay dont on a toujours aucune trace. Ces fouilles archéologiques sont menées par les Amis du Château de Lassay et le service régional de l'archéologie de la DRAC et le service inventaire de la région.

Le château de Lassay a été édifié au XVe siècle. Assiégé à de nombreuses reprises, il était au Moyen-Âge une place forte située aux marches de trois provinces : Maine, Bretagne, Normandie.