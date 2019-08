Truffe de Périgueux : découvrez les demi-finalistes

Avant la grande finale de la Truffe de Périgueux, le 23 août prochain au Parc Gamenson, c'était ce jeudi la demi-finale du concours de chanson française. Six demi-finalistes ont été sélectionnés par le jury. C'était également soir de finale pour la catégorie jeunes espoirs.

Les six finalistes de la Truffe de Périgueux, 35ème édition, ont été sélectionnés ce 15 août 2019

Périgueux, France

La demi-finale de la Truffe de Périgueux c'était ce jeudi 15 août, esplanade Robert Badinter. Plus de 600 spectateurs étaient réunis pour connaître le nom des six finalistes de cette 35ème édition du concours de la chanson française. Mais aussi celui du gagnant de la catégorie jeunes espoirs. La finale aura lieu le vendredi 23 août prochain, au Parc Gamenson.

Six finalistes

Après cinq soirées de sélection depuis le début de l'été, onze chanteurs se sont affrontés sur la scène de l'esplanade Robert Badinter. Le jury a désigné six qualifiés pour la grande finale :

Cédric De Boni pour "La rose et l'armure", d'Antoine Elie

Gabin Vallade pour "Je serai là", de Ginette Reno

Thierry Rosas pour "La corrida", de Francis Cabrel

Adrien Le Corre pour "A fleur de toi", de Slimane

Joce Ballerat pour "Si j'étais", de Jocelyne Ballerat

Aurelien Ivoula pour "Encore et encore" de Francis Cabrel

D'âges et d'origines très différentes, les six chanteurs ont été particulièrement émus à l'annonce de leur victoire. "Je n'y croyais pas du tout", s'étonne Gabin Vallade qui participait pour la première fois au concours. Même son de cloche chez Cédric De Boni, qui avait déjà participé il y a six ans à la Truffe de Périgueux : "Je n'étais jamais allé jusque-là. C'est vraiment super !", dit-il très ému. Tous saluent la voix de leur voisin de scène. "Que le meilleur gagne", conclut Joce Ballerat, seule femme sélectionnée pour la finale.

Une lycéenne de Villefranche-de-Lonchat jeune espoir 2019

Chloé Berthelot, 15 ans, habitante de Villefranche-de-Lonchat (près de Montpon-Ménéstérol) est la grande gagnante de la catégorie jeunes espoirs. L'adolescente, qui entre en seconde à la rentrée prochaine, très émue à l'annonce du résultat n'a pas tout de suite compris ce qu'il se passait : "Je ne savais même pas ce qu'ils annonçaient, je ne pensais vraiment pas que j'allais l'emporter", explique-t-elle, encore très émue. Soutenue par sa famille, elle s'est inscrite sur les bons conseils de sa mère : "Elle m'a toujours dit qu'il fallait que je crois en moi. C'est grâce à elle que j'ai pu montrer ce que je savais faire".