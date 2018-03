Bourges, France

"Antisocial tu perds ton sang-froid !" Qui n'a pas déjà bougé sur ce titre mythique de Berni Bonvoisin et sa bande de rockeurs sorti en 1980 ? Le groupe de hard-rock Trust sera programmé au Palais d'Auron le vendredi 12 octobre prochain à 20h30. Les places sont déjà en vente indique le site internet Les Rives d'Auron : 32 euros (placement libre) à 35 euros (places assises).

Nouvel album le 30 mars

Trust sort un nouvel album ce vendredi 30 mars intitulé "Dans le même sang" chez VERYCORDS. La production de l'album a été confiée à Mike Fraser qui a déjà travaillé avec des groupes comme AC/DC, Metallica, Aerosmith. Selon le Palais d'Auron, "Trust a été le quatrième groupe le plus programmé en France lors de la tournée 2016-2017 sold out et une série de festivals dont la Fête de l’Huma ou le Hellfest".

En avril 2017, le groupe Trust était venu jouer à La Souterraine en Creuse, en soutien aux 283 employés de GM&S, l'équipementier automobile à l'époque en redressement judiciaire.