Tryo à l'Espace Mayenne : "les chansons de Tryo nous accompagnent toute la vie" analyse Bertrand Dicale

Pour les 40 ans de France Bleu Mayenne, les 25 ans de carrière de Tryo et la naissance de l'Espace Mayenne, le groupe iconique va s'y produire le 28 octobre, en partenariat avec le Département, la Ville et Laval Agglo. Mais avant de danser et de chanter sur leurs titres les plus connus, Bertrand Dicale, spécialiste musique de Radio France, nous livre les secrets de cette longévité. Il est l'auteur de "Tryo, chants des possibles".

Pas que du reggae

"C'est un groupe qui est d'un genre assez ambigu parce que musicalement", reconnaît Bertrand Dicale. Tryo est habituellement classé parmi les groupes de reggae acoustique, "mais ce n'est pas du reggae", prévient le spécialiste musique de Radio France. "Il n'y a pas cette espèce de conformisme qui a souvent sur la scène reggae. C'est un groupe qui, pendant l'essentiel de sa carrière sur scène, n'a pas de bassiste, nide clavier, n'a pas toujours des guitares électriques." S'ajoutent aussi ses textes. "C'est de la chanson qui a toujours été engagée. On parlait avant de chanson à texte."

Tryo, c'est donc c'est plusieurs genres en même temps. "C'est quelque chose d'assez unique parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont du même genre que Tryo. En fait dans le genre, de Tryo il n'y a que Tryo."

Grandir avec le groupe

"Tryo a à la fois un public extrêmement fidèle, de gens qui sont fans depuis le début, depuis la première cassette audio", commence Bertrand Dicale. Puis il y a tous ceux qui découvrent Tryo. Pour Bertand Dicale, ce sont tous les collégiens et lycéens, au moment où ils se lancent dans la vie. "Il faut bien se rendre compte que, génération après génération, quand ces jeunes s'éveillent au monde, à l'écologie, au féminisme, au combat altermondialiste, au combat anticapitaliste, ils écoutent Tryo. On a l'impression qu'en même temps que la première manifestation et le premier pétard, depuis vingt ans, tous les jeunes lycéens de France découvrent Tryo."

C'est, selon Bertrand Dical, ce qui fait qu'à un concert de Tryo, aujourd'hui, on a encore des adolescents, des jeunes adultes qui viennent de découvrir Tryo, ce public perpétuellement renouvelé et il y a le public resté fidèle."

Pour le spécialiste musique, ce public là, plus vieux, a dépassé la chanson militante d'une grève d'étudiants ou d'un festival où il a découvert Tryo, pour grandir avec le groupe. "Il y a L'hymne de nos campagnes et d'autres très engagées politiquement. Et puis, il y a des chansons qui parlent de la vie de tous les jours, de l'amour, du couple, de grandir, d'avoir une ambition. Toutes ces chansons accompagnent les fans de Tryo et le grand public dans toute une vie. On se rend compte qu'à peu près tous les épisodes de la vie sont dans des chansons de Tryo."