Tryo à l'Espace Mayenne : "sur scène, c'est incroyable, de l'intimité à grand spectacle"

Le groupe Tryo est, ce jeudi 28 octobre, sur la scène de l'Espace Mayenne à Laval. Un concert privé pour le 40ème anniversaire de France Bleu Mayenne. Et ça s'annonce flamboyant.

Tryo clôt la semaine inaugurale de l'Espace Mayenne ce jeudi 28 octobre à 20 heures, devant 2.500 personnes. Ce concert privé et gratuit marque l'ouverture de la nouvelle salle de sport, de spectacles et de conférences à Laval. L'événement est organisé par France Bleu Mayenne, en partenariat avec la ville de Laval, Laval Agglo, le département de la Mayenne et le Crédit Mutuel.

Le public mayennais, c'est sûr, va passer, partager un grand moment assure Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de chanson française et biographe de Tryo : "sur scène c'est absolument incroyable. Avec Tryo, dans une grande salle, vous avez l'impression d'être au coin du feu, sous le préau d'une école, dans la chambre d'un pote avec vos copains qui jouent de la guitare. Ce sont des artistes qui ont dompté les très grandes salles, les grands festivals tout en conservant cette intimité phénoménale de la chanson jouée de tout près, de la musique jouée entre copains et c'est ça qui est complètement sidérant avec Tryo".