Tryo, Jean-Louis Aubert, Woodkid... Le festival "Au fil du son" dévoile sa programmation 2021

Les organisateurs du festival "Au fil du son", de Civray, dans la Vienne, ont profité du 19 mai et de la réouverture des lieux culturels pour dévoiler sa programmation pour cet été. Il y aura cinq jours de concerts et non pas trois, comme d'habitude, pour respecter la jauges sanitaires. Rendez-vous donc les 28, 29, 30, 31 juillet et le 1er août.

Jean-Louis Aubert, Woodkid, Dionysos, Tryo, le chanteur Hervé... Toute la programmation est à retrouver ici.