Tryo, le boucher des stars Hugo Desnoyer, coupe d'Europe d'escalade : la folle semaine de l'Espace Mayenne

C'est une belle semaine qui s'annonce à l'Espace Mayenne du 22 au 28 octobre pour l'inauguration de la salle pluridisciplinaire, dans le quartier Ferrié à Laval.

Concerts, sport, cinéma, visites guidées

De nombreuses animations sont programmées, et ce sera aussi l'occasion pour les habitants du département, qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir, de découvrir gratuitement les lieux au cours de visites guidées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La soirée inaugurale se déroulera le vendredi 22 octobre avec l'Ensemble Instrumental de la Mayenne. Les 23 et 24 octobre, dans la salle Pégase, la coupe d'Europe d'escalade avec les meilleurs grimpeurs du continent, certains ayant participé aux JO de Tokyo. Le 24 octobre, dans le Grand Hall, le boucher des stars Hugo Desnoyer, originaire de notre département, animera des Master classes. Le 26 octobre, sur grand écran, sera projeté le film "Bigger than us", primé au festival de Cannes. Le 27, une journée dédiée à la culture et au sport.

à lire aussi France Bleu Mayenne fête ses 40 ans avec un concert de Tryo à l'Espace Mayenne

Le 28 octobre, pour la fin de cette folle semaine, le concert France Bleu Mayenne avec Tryo, la première partie sera assuré par Rouquine avec le Mayennais Sébastien Rousselet.