"Tu es un martien" : Iskandar, le jeune Nantais, rejoint l'équipe de Nolwenn Leroy à The Voice Kids

Iskandar a convaincu les quatre jurys de The Voice Kids, il rejoint l'équipe de Nolwenn Leroy.

Il était le dernier talent à se présenter à cette quatrième soirée d'audition de la neuvième saison de The Voice Kids. À seulement 13 ans, Iskandar a fait sensation avec son interprétation de Set Fire To The Rain d'Adele . Tous les fauteuils rouges se sont retournés pour ce candidat de Saint-Herblain.

La voix du jeune talent a séduit les quatre stars."Tu es martien", lance Patrick Fiori. "Une voix immense," pour Kendji. Après avoir donné quelques conseils sur sa performance, Slimane lui a dit qu'il était "un cadeau pour les gens." Mais ce sont les louanges de la chanteuse bretonne, retournée dès le premier refrain d'Iskandar, qui l'ont convaincu.

Iskandar est le premier représentant de la Loire-Atlantique de cette neuvième édition. Vous retrouverez ce jeune prodige lors des Battles le 8 août prochain.