Tuffé, France

Le public est venu très nombreux ce samedi sur le plan d'eau de Tuffé pour la soirée des Tufféeries avec deux belles têtes d'affiche : le Collectif suivi du chanteur Amir.

La pelouse du plan d'eau de Tuffé s'est vite transformée en piste de danse à ciel ouvert © Radio France - Bénédicte Robin

La pelouse du plan d'eau s'est rapidement remplie au fur et à mesure de la soirée dans une ambiance familiale et chaleureuse.

On vient en famille ou entre amis © Radio France - Bénédicte Robin

Le village d'un peu plus de 1 000 habitants multiplie pratiquement sa population par 10 pour cette soirée de concert suivie d'un feu d'artifice.

Amir a mis le feu pendant plus d'une heure de show © Radio France - Bénédicte Robin

D'année en année, les Tufféeries attirent un public plus nombreux grâce à ces têtes d'affiche. Après Patrick Sebastien et les Stars 80, c'était donc ce samedi soir au tour d'Amir et le Collectif Métissé d'attirer la foule. Les organisateurs n'ont pas encore fait leur compte mais ils pensent dépasser les 10 000 spectateurs.

Amir sur la scène des Tufféeries © Radio France - Bénédicte Robin

La soirée s'est terminée avec le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le plan d'eau.

Le feu d'artifice pour conclure la soirée © Radio France - Bénédicte Robin

Les Tufféeries se poursuivent ce dimanche toute la journée avec la grande foire à partir de 9h. Entrée gratuite.