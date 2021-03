Tulle : artistes et intermittents du spectacle occupent le théâtre

Dans le théâtre des Sept-Collines une soixantaine de personnes ont pris place face à la scène. Cela fait des mois que le théâtre de Tulle n'avait pas accueilli tant de monde, fermeture oblige. Ce lundi la salle tulliste, après son homologue de l'Union à Limoges, vient en effet de rejoindre le mouvement d'occupation initié au théâtre de l'Odéon à Paris.

On est en train de faire mourir tout ce qui vit dans ce pays". Bernard Combe, maire de Tulle

"Il y a quelque chose qui devient absurde et il faut arrêter de vivre dans un monde absurde" souligne la metteuse en scène Marie-Pierre Bézanger. Une absurdité que beaucoup commentent en mettant en parallèle les foules qui se pressent dans les grandes surfaces. "On n'est pas plus en danger dans un théâtre que dans un magasin" résume l'un des participants. Le maire de Tulle Bernard Combe lui emboîte le pas. "On est en train de faire mourir tout ce que vit dans ce pays". De nombreux autres élus sont venus soutenir le mouvement où on fait savoir leur soutien, à l'instar de Frédéric Soulier le maire de Brive.

Une date

La plupart des responsables de lieux culturels corréziens sont également présents, Nicolas Blanc en premier lieu. Le directeur de la scène nationale que compose la réunion du théâtre de Tulle et de celui de Brive, explique qu'il était impensable pour lui de ne pas venir soutenir ce mouvement. "Au bout d'un an on a l'impression qu'on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'il nous manque toujours des perspectives de réouverture, les conditions de cette réouverture et une date. Alors beaucoup clament autour de lui qu'ils occuperont le théâtre autant de temps qu'il le faudra.