Tulle invite ses habitants à imaginer la ville de demain

Tulle, France

Et si vous participiez à construire le Tulle de demain ? La ville propose en tout cas aux habitants de mettre la main à la pâte d'une manière ludique et inédite. Cela se déroule dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser les centres des villes de taille moyenne. Tulle fait partie des 222 villes françaises retenues par l'Etat pour bénéficier d'un financement.

La mairie, en partenariat avec le ministère de la Cohésion des Territoires, lance le jeu 'imaginez le Tulle de demain avec Minecraft'. Pour ce faire, rendez-vous sur un ordinateur avec le célèbre jeu qui permet "de construire, créer des voies, bâtir des murs, mettre du mobilier urbain, etc." explique Karine Madies, chef du projet Action coeur de ville, à Tulle. Tout un chacun peut plancher sur le quartier qu'il souhaite modifier, en travaillant sur la base d'un plan IGN. Évidemment, il faut que les propositions soient réalistes. "Si on démolit la tour administrative, par exemple, je ne suis pas sûre que ça soit envisageable dans le réel. En revanche, le ministère insiste sur le fait de prendre en compte des dimensions de développement durable, telles que des modes doux de déplacement, des espaces verts, bâtiments peu énergivores, gestion de l'eau pluviale, aspect intergénérationnel, etc."

"S'inspirer des idées figurant dans ces créations"

Cette démarche permet en tout cas de toucher un public "qui ne se mobilise pas forcément quand il y a une consultation classique". La ville évoque notamment les jeunes ou les chefs d'entreprises. Ces projets seront en tout cas utiles à la ville. "Le but, c'est d'utiliser ces vidéos et de les transmettre à un bureau d'études qui va travailler sur la programmation urbaine" reprend Karine Madies, "de manière à ce qu'il puisse éventuellement s'inspirer des idées figurant dans les créations". Pour celles et ceux qui ne sont pas équipés, l'espace multimédia de la médiathèque et un conseiller sont à disposition. Des cadeaux seront à la clé pour les lauréats, le jeu est ouvert jusqu'au 21 mars 2019.