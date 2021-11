Tulle : le Cabaret du Trech 2022 s'amuse de la mode du retour à la campagne des Parisiens

Monsieur Levallois et son épouse, née Perret, ont racheté la maison du père Chazal, héros bien connu des habitués du cabaret. Et voilà les bobos parisiens qui débarquent en Corrèze pour devenir des paysans. Plus facile à dire qu'à faire surtout si comme eux on n'y connaît rien. Et voilà le point de départ du cabaret du Trech 2022 qui s'est emparé de cette envie de retour à la nature et à la campagne post covid qui a pris nombre de citadins.

Jamais méchant, mais ...

"On se moque disons de la façon qu'ils ont d'imaginer la vie à la campagne" souligne Jacques Perrier, l'un des auteurs du cabaret. Avec bienveillance toutefois, le cabaret n'est jamais méchant. Ce qui ne l'empêche pas d'envoyer quelques pics acerbes. Cette année c'est Pascal Coste, désigné promoteur en chef auprès des citadins de l'installation en Corrèze, qui est notamment visé. Le président du Conseil départemental de la Corrèze gagne même du coup ses galons de personnage à part entière du spectacle au même titre notamment que François Hollande.

Toujours un risque d'annulation

Les auteurs du cabaret promettent donc beaucoup d'éclats de rires. L'élection présidentielle va d'ailleurs en donner d'autant plus. Mais tout cela reste encore sous l'épée de Damoclès de l'épidémie. Le covid a déjà contraint l'association de la Commune Libre du Trech à annuler complètement le cabaret 2021 après déjà deux représentations en moins en 2020. Un manque à gagner qui a fragilisé l'association souligne son président. "Le cabaret c'est la source de financement pour faire vitre une galerie d'art avec un employé" précise Jacques Marthon. Qui ajoute : "On est exsangue". Une nouvelle annulation en 2022 contraindrait sans doute l'association, sinon à mettre la clef sous la porte, "à une année sabbatique au niveau de la galerie".

Le cabaret du Trech 2022 pratique :

5 représentations les 25, 26 et 27 février et 4 et 5 mars.

Réservations sur le site internet de la Commune Libre du Trech à partir du lundi 6 décembre où à la galerie du Trech à Tulle tous les samedis après-midi à partir du 11 décembre.