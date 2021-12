Tulle - Le cabaret du Trech reporte son spectacle "L'humour est dans la pré" à octobre prochain

Après une année blanche et même un an et demi sans jouer à cause de la crise sanitaire, une autre mauvaise nouvelle est tombée sur la tête du Cabaret du Trech à Tulle. Deux membres importants de la troupe rencontrent des problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec le Covid mais ils ne peuvent prendre part au spectacle "L'humour est dans le pré" programmé initialement en février et mars prochain.

Ça pèse énormément sur nos finances

"On a essayé de chercher un plan B. On n'en a pas trouvé. C'est dommage. Tout le monde était très motivé parce que ça fait quand même un an et demi qu'on a pas fait de spectacle. Tout ça, ça pèse énormément sur nos finances" explique Alain Demailly, l'un des comédiens et vice-président de l'association. Mais ce n'est que partie remise. Le spectacle devrait être à nouveau proposé en octobre prochain.

Reporté au mois d'octobre, après l'élection présidentielle

Cela va laisser du temps à la troupe pour le peaufiner et l'adapter puisqu'entre temps, l'élection présidentielle sera passée par là. De quoi donner encore plus de matière aux auteurs sachant que ce nouveau spectacle s'amuse de l'installation en Corrèze de la famille "Levallois-Perret", une famille néo-rurale caricaturée à souhait. Les 300 billets déjà écoulés vont être remboursés et une nouvelle billetterie sera proposée pour les nouvelles dates du mois d'octobre.