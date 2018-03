Comme annoncé l'an dernier, les Nuits de Nacre changent de dates. Le festival d'accordéon de Tulle aura lieu cette année les 29 et 30 juin et le 1er juillet. Il y aura 60 concerts en trois jours.

Les averses de pluie étaient le quotidien des Nuits de Nacre qui avaient lieu depuis le début à la mi-septembre. C'est bien pour cette raison que l'an dernier la décision avait été prise de repositionner le festival en début d'été. Il aura donc lieu cette année du 29 juin au 1er juillet. "On espère faire venir des gens qui ne venaient pas en septembre parce que pris par d'autres choses " explique Gérard Gannet, le président des Nuits de Nacre. Une décision qui a cependant des conséquences financières importantes. Car en juin les artistes sont très sollicités. Ils sont donc plus difficiles à faire venir et en plus ils demandent des cachets plus importants. La programmation en a été d'autant plus difficile a faire que le budget, 210 000 euros, est en baisse de 10 % après le départ de partenaires privés. Il n'y aura de fait pas de grosses têtes d'affiches mais, précise Rémi Faure, coordinateur de la programmation, "on a des propositions qui sont commercialement moins chères, mais qui sont esthétiquement tout aussi bonnes à notre avis".

Des concerts essentiellement gratuits

Le plus gros de cette programmation 2018 vient d'être dévoilé. Figure notamment le Corrézien Sébastien Farge, ancien directeur des Nuits de nacre, qui se produira avec son quartet accompagné de Marcel Azzola. Les connaisseurs pourront applaudir également Marc Perrone, fer du lance de l'accordéon diatonique, André Minvielle ou encore François Castiello. Comme l'an dernier des artistes internationaux feront le déplacement, comme les Polonais de Motion Trio ou les Hollandais de l'Amsterdam Klesmer Band. Il y aura aussi des Italiens, des Espagnols. Au total 45 artistes et groupes se produiront en trois jours, soit une soixantaine de concerts. Comme de coutume la plupart des concerts seront gratuits. Et les billets des quatre qui seront payants ne dépasseront pas les 20 euros promettent les organisateurs.