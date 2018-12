Tulle : le retour du cabaret du Trech après une année de pause

Le Cabaret du Trech à Tulle, le plus couru des spectacles du genre dans la région, aura bien lieu en février 2019, après une année 2018 de pause due aux difficultés rencontrées par La Commune libre du Trech, l'association qui l'organise. Son titre vient d'être dévoilé, "Renaturation, les boules ! "

Tulle, France

Le cabaret du Trech n'avait pas eu lieu en 2018. Un événement à Tulle où les joyeux drilles de "La Commune libre du Trech" n'avaient pas manqué une seule année de représentations depuis près de quarante ans. Les difficultés rencontrées par l'association, à l'origine de cette interruption, sont bien terminées assure le président de l'association - à Tulle on dit : le maire de la Commune libre - Jacques Marthon qui espère que les Tullistes reviendront comme avant. "Cela fait trente maintenant que le cabaret existe, donc il peut y avoir un peu de lassitude".

Un gaulois reconnaissable, un petit cochon et la Corrèze

Les Tullistes retrouveront ce qui a fait le succès du cabaret. Notamment les moqueries, gentilles, mais non moins acérées, à l'égard des personnalités locales, les élus en premier lieu. L'affiche de l'édition 2019 donne le ton. On reconnaît facilement dessus le député de la circonscription Christophe Jerrétie. Celui-ci est déguisé en gaulois et poursuit un petit cochon dans la Corrèze. Comme toujours le cabaret du Trech s'amuse de l'actualité récente. A Tulle chacun se souvient encore du bébé cochon qui a fait courir tout le monde sur les berges de la rivière ...

Réservations sur Internet

Cette édition 2019 marquera aussi une révolution au Cabaret du Trech. Les réservations sont désormais possibles sur Internet pour en finir avec les longues files d'attente aux guichets pour obtenir un billet. "Il fallait s'adapter, et c'était une demande des Tullistes " explique Jacques Marthon. Les réservations sur le site de la Commune Libre du Trech s'ouvrent ce lundi 10 décembre. Pour ceux qui préfèrent encore acheter leur billet en direct, ceux-ci seront également en vente au siège de l'association, la mairie du Trech, du 10 au 15 décembre.

Les représentations auront lieu les 22 et 23 février à 21 h, le 24 février à 15h et les 1er et 2 mars à 21 h à la salle des fêtes de l'Auzelou.