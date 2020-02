Tulle : les travaux du futur musée de l'accordéon et des patrimoines commenceront cette année

Après plus de 20 ans à jouer à l'Arlésienne, le musée de l'accordéon de Tulle va bien voir le jour. Il présentera la collection d'accordéons de la ville, l'une des plus grandes d'Europe, mais aussi les deux grands savoir-faire historiques de la cité tulliste, les armes et le fameux poinct de Tulle.

Le musée de l'accordéon de Tulle est enfin en ligne de mire. Le projet a été officiellement présenté lors d'une réunion publique ce lundi soir. La cité de l'accordéon et des patrimoines, ce sera son nom, sera créée dans l'ancienne Banque de France qui sera évidemment totalement réaménagée. Le bâtiment construit en 1878 changera peu à l'extérieur. Sauf à l'arrière où sera bâti un grand auditorium. A l'intérieur c'est différent bien sûr. Tout en conservant les verrières et les anciens appartements du directeur la grande salle d'exposition permanente sera aménagée dans le grand hall actuel. On y trouvera les accordéons d'un côté et de l'autre les espaces dédiés à la manufacture d'armes et au poinct de Tulle.

Un lieu de vie

Il y aura en outre une salle d'exposition temporaire, une autre pédagogique, un centre de ressources et une salle dite des savoir-faire où se feront des démonstrations. Un musée moderne qui fera notamment la part belle aux nouvelles technologies et qui se veut aussi un lieu de vie. Ce sera le rôle par exemple de l'auditorium qui proposera entre autres des concerts. Le budget total qui reste à finaliser devrait tourner autour des 8 millions d'euros avec trois quarts de subventions. Les travaux doivent commencer avant la fin de l'année pour une ouverture prévue en 2022.