Tulle : un don exceptionnel d'objets de Jean Ségurel pour le futur musée de l'accordéon

Alain et Jeanine Ségurel ont voulu avec ce don que leur père soit bien présent dans le futur musée de Tulle

Il y a un accordéon Maugein des années 1960, son violon, son premier instrument de cœur, des pochettes de disques et quatre disques d'or. C'est le don exceptionnel que Jeanine et Alain Ségurel, les enfants de Jean Ségurel, ont fait ce jeudi à la ville de Tulle. Ces objets entreront dans la Cité de l'accordéon et des patrimoines tullistes, c'est le nom du futur musée de l'accordéon de Tulle en cours de travaux dans l'ancienne banque de France.

Tout le patrimoine de l'accordéon va être exposé à Tulle. Il fallait que Jean Ségurel soit présent."

"Comment faire un musée de l'accordéon sans parler de Jean Ségurel ici en Corrèze" fait remarquer Karine Lhomme, la directrice des musées de Tulle. C'est la même réflexion qui a poussé les enfants du musicien à faire ce legs. "Tulle c'est la capitale de l'accordéon. Donc il fallait que Jean Ségurel, qui est un enfant du pays, soit présent dans ce musée" souligne Alain Ségurel. Une place d'autant plus incontournable que le musée de l'accordéon de Tulle sera en grande partie dédié à la manufacture Maugein, historique fabricant d'accordéons de Tulle et marque fétiche de Jean Ségurel rappelle Karine Lhomme. Maugein a fabriqué une vingtaine d'instruments spécialement pour lui.

Une grande place dans la Galerie des vedettes

Tous ces objets, qui en rejoignent d'autres qui étaient déjà dans la collection tulliste, donneront ainsi corps à l'évocation de Jean Ségurel dans la Cité de l'accordéon et des patrimoines tullistes. Il aura sa place dans la Galerie des Vedettes qui sera consacrée aux grands accordéonistes, tels Gus Viseur, Amable ou Yvette Horner. Une grande place précise Karine Lhomme. "On a énormément de disques d'affiches autour de lui. Donc tout ça va être un mur visuel". Il faudra cependant encore un peu de patience pour le découvrir. Le musée ne doit ouvrir qu'en 2023.