Tulle : un escape game éphémère dans l'ancienne Banque de France

Damien, Emilio et Susie ont mis 57 minutes à s'emparer du butin et trouver la sortie. Etes-vous sûrs de faire mieux ?

C'est sans doute le casse du siècle à Tulle. Des individus se sont introduits dans une banque et se sont emparé d'un trésor qui s'y trouvait. Que l'on se rassure : il ne s'agit que d'un jeu. Un escape game en fait, imaginé par l'association Vivre en Pays de Tulle avec le concours de la ville. Le scénario est digne de la série La Casa de Papel : il faut aider un célèbre cambrioleur, Ricardo Costello, à voler une Marianne d'or en une heure maximum. Avec une originalité de taille puisque le jeu se déroule dans l'ancienne Banque de France rachetée par la ville pour en faire son futur musée de l'accordéon.

Un lieu méconnu

"Il n'y avait vraiment que les initiés, ceux qui avaient un rapport avec la Banque de France qui y venaient" souligne Thomas Jacquelin, de l'association Vivre en Pays de Tulle. Et c'est un cas unique en France, et probablement au monde, qu'un escape game se déroule dans une vraie banque, fût-elle désaffectée. Ce jeu est donc poursuit Thomas Jacquelin "une occasion unique de rentrer dans les entrailles de cette Banque de France". Une occasion surtout de découvrir le lieu qui va être transformé en musée de l'accordéon par la ville. Et qui sans doute fera disparaître ainsi une grande partie de ces entrailles, comme la salle des coffres.

Ça fait très film américain" Damien, un joueur cambrioleur

Et le lieu est pour beaucoup dans l'ambiance du jeu. "Dès que les joueurs entrent dans la banque , ils sont dans le jeu" précise Thomas Jacquelin. C'est le cas de Damien et de ses deux enfants Emilio et Suzie, les premiers à tenter l'aventure. Et ce n'est pas facile. Une fois dans la salle des coffres où se déroule l'action il faut résoudre de nombreuses énigmes pour ouvrir plusieurs coffres avant de tomber sur la fameuse Marianne d'or et ensuite pouvoir trouver la sortie. "Ça fait très film américain" commente Damien qui avec ses enfants a brillamment passé l'épreuve. Et le lieu est aussi sans doute une bonne part du succès de jeu. Toutes les sessions prévues initialement jusqu'au 23 février par l'association sont complètes. Cette dernière a du coup prolongé le jeu jusqu'au 1er mars, et n'exclut pas d'aller même encore au-delà.