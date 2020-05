Tulle : une discothèque ambulante a fait danser les fenêtres et les balcons

Impossible de rater l'événement : on entendait la musique a des centaines de mètres. Ce jeudi soir une discothèque s'est carrément invitée dans les rues de Tulle. Une drôle d'idée née lors d'une discussion entre deux amis. Jérémie Novais est élu de Tulle. Alexis Marol, ou plutôt DJ Alex Kead, est le patron de la boîte de nuit le Nocturne, bien connue à Tulle. "Que les gens dansent chez eux, c'est ça le but. C'est aussi de les remercier d'avoir pris sur eux, d'avoir respecter le confinement. Et pour les inciter à rester chez eux encore jusqu'à lundi" explique Alexis Marol.

Moi quand la musique me plaît, je danse" Marianne

Une sono a été installée sur un camion-plateau de la ville. Le DJ met l'ambiance au micro. Et ça marche. Les fenêtres, les terrasses, les devants de porte s'animent au passage de la discothèque improvisée. Marianne esquisse même des pas de danses. "Moi quand la musique me plaît je danse". Un peu plus loin Khadija et ses copines sont descendues sur la terrasse de leur immeuble pour mieux en profiter. "C'est géniale. Vu qu'on s'ennuie un peu avec ce confinement". "Et en plus la musique est grave bien" ajoute la jeune fille. Un immense succès populaire donc. Le camion discothèque de Tulle, sans oublier le moindre quartier de la ville, a fait danser les Tullistes jusque tard dans la soirée.