Tulle : victime de l'épidémie de covid, le cabaret du Trech 2021 n'aura pas lieu

Jacques Marthon, le maire de la Commune libre du Trech, qui organise depuis 40 ans le cabaret, en perd, quelques instants, sa légendaire bonne humeur si contagieuse en l'annonçant. Le cabaret du Trech 2021 n'aura pas lieu. "Il y a trop d'incertitudes avec l'épidémie de Covid" précise-t-il. Ce devait être le 40ème anniversaire de l'événement qui joue chaque année à guichets fermés pour toutes les représentations.

Un investissement à risque

"Il aurait fallu lancer les réservations dès le 1er décembre, ajoute-t-il. Mais qui se serait engagé à venir au cabaret en février, à payer la réservation des places, sans être sûr qu'il aurait lieu ?" Jacques Marthon explique en outre que la préparation du cabaret représente un gros investissement, notamment pour réaliser les décors, les costumes. Et qu'en cas d'annulation au dernier moment c'est forcément de l'argent qui aurait été perdu. Il rappelle d'ailleurs qu'en février dernier l'annulation des seules deux dernières séances de l'édition 2020, déjà en raison de l'épidémie, leur avait laissé 600 petits fours "sur l'estomac".

Des animations pour patienter jusqu'en 2022

La Commune libre du Trech ne s'avoue tout de même pas totalement vaincue par la covid. Elle envisage de mettre sur pied un programme d'animations en remplacement du cabaret. "On veut trouver des activités pour montrer que l'association est toujours vivante, pour la faire vivre justement et pour que les bénévoles ne se démobilisent pas". Une manière aussi conclut Jacques Marthon de continuer à faire rire les Tullistes, à faire perdurer cette atmosphère que nos anciens ont insufflée à Tulle". Ce programme devrait être élaboré au cours d'un conseil d'administration prévu avant Noël. Et d'ores et déjà la commune libre du Trech donne rendez-vous pour le cabaret 2022.