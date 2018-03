Finie la traversée du tunnel du Chat entre deux murs de béton gris. Les piétons et les cyclistes qui traversent la galerie de sécurité entre Bourdeau et Saint-Jean-de-Chevelu peuvent désormais admirer 79 fresques qui font référence au patrimoine et à l’histoire de la Savoie.

Bourdeau, France

Si vous traversez la galerie piétonne et cycliste du tunnel du Chat entre Bourdeau et Saint-Jean-de-Chevelu, vous allez avoir un peu d'occupation. 79 fresques décorent désormais les deux murs de béton sur un kilomètre et demi. Elles s'inspirent du patrimoine et de l'histoire de la Savoie. Vous trouverez des personnalités célèbres (Alphonse de Lamartine, Jean-Jacques Rousseau, Mandrin, Charlotte de Savoie), ou encore symboliques (le ramoneur, le colporteur, l'ouvrier italien), mais aussi des sites emblématiques (le lac du Mont-Cenis, le barrage de Roselend, le château des Ducs de Savoie), ainsi que du patrimoine gastronomique (gâteau de Savoie, raclette,...).

Pour le Conseil départemental qui a lancé l'idée et financé le projet (pour 25 000 euros), "il s'agissait d'anticiper quelques fresques sauvages qu'on aurait pu avoir dans ce tunnel", explique le vice-président en charge des routes Auguste Picollet.

De l'Avant-Pays au lac du Mont-Cenis, les 79 fresques revisitent l'essentiel du patrimoine savoyard © Radio France - Bleuette Dupin

C'est un collectif de huit jeunes peintres qui a conçu, dessiné et peint ces fresques. "On a entre 22 et 30 ans, on s'est réuni sous le nom Les pattes de chat pour créer un collectif qui a répondu spécifiquement à cette demande, explique la porte-parole du collectif Juliette Rat-Patron. Mais le collectif n'existait pas avant. On est tous indépendants, on se lance plus ou moins en free-lance chacun de son côté. Il y a des Lyonnais, une Canadienne, un qui vient de Perpignan, et moi qui suit la seule Savoyarde". Ils ont suivi le même cursus durant trois ans à ECohlCité à Oullins près de Lyon.

Pour concevoir leurs fresques et dépasser les clichés de la raclette et du génépi, ils ont rencontré le conservateur du musée savoisien, consulté des photos anciennes, ils ont visité des lieux emblématiques comme le musée des jeux olympiques à Albertville. En tout, deux mois de travail, dont quinze jours de réalisation dans le froid et le vent glacial qui traverse la galerie ces jours-ci.

Clin d’œil aux visiteurs, ils ont glissé dans leurs fresques trente félins qu'il faut retrouver.