C'est une animation qui a beaucoup de succès en période estivale : la ronde du veilleur de nuit de Turckheim. Elle commence dès 22 heures tous les jours devant le corps de garde, près de la mairie. Le veilleur de nuit, en costume d'époque, vous fait visiter la commune à la lumière de sa chandelle.

Un veilleur de nuit chargé d'éviter les incendies

Il est habillé de son long manteau noir, appelé hallebarde, un tricorne sur la tête, son cor et sa chandelle, que chacun est invité à tenir, pendant le chant et la découverte de l'histoire de la commune. Il faut compter une heure et demie, pour suivre la ronde. Le veilleur raconte des anecdotes historiques sur la cité médiévale, l'histoire aussi du veilleur de nuit et son utilité à prendre soin de l'âtre et de la chandelle.

La mention du veilleur de nuit de Turckheim date de 1540. La ronde du veilleur de nuit existe depuis 1953 à Turckheim , date de l'inauguration de la route des vins d'Alsace. Elle a été lancée grâce à la société d'histoire Wickram.

Je suis né à Turckheim, j'ai habité dans la vieille ville et j'étais bercé par le chant du veilleur. Quand je faisais des bêtises, j'étais privé de veilleur. Puis je suis devenu moi-même veilleur de nuit. J'ai appris aussi que mon arrière arrière grand père était le dernier veilleur de nuit de profession ici," Jean-Luc Killy, veilleur de nuit depuis 34 ans à Turckheim

Jean-Luc Killy, pendant sa tournée du soir © Radio France - Guillaume Chhum

Quatre bénévoles assurent la tournée tous les soirs, du 1er mai au 31 octobre. Pour découvrir l'histoire du veilleur de nuit, une exposition aura lieu à la salle de la Décapole à Turckheim, du 22 août au 2 septembre. Ce sera ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.