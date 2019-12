Turckheim : les sapins en pot c'est plus écolo pour Noël

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Pour des fêtes plus responsables, tentez le sapin en pot. Cela permet de le replanter après Noël et de le retrouver l'année suivante. C'est plus écolo. A Turckheim, chez Alsabrico, une centaine de sapins en pot ont été commandés.

Le jour de Noël approche, la chasse aux sapins est lancée. A Turckheim chez Alsabrico, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel écologique et de vente de sapins, soucieuse de l'environnement propose des sapins en pot.

Cela permet de garder votre sapin pendant les fêtes, le replanter et le ré-utiliser l'année suivante.

Des sapins plus responsables

C'est bon pour la planète et cela évite d'abattre plus de sapins puisqu'ils sont ré-utilisés chaque année. Une centaine de sapins en pot vont encore être commercialisés cette année, ils devraient facilement trouver leur public. Toutefois ces sapins en pot sont plus chers. Comptez 30 à 40% de plus qu'un sapin normal.

Vous pouvez aussi tenter le sapin en carton ! © Radio France - Guillaume Chhum

Lucas Meyer explique les avantages d'avoir un sapin en pot

Ce sont des sapins qui sont encore vivants, à l'inverse de ceux vendus dans les magasins. Il faut l'arroser régulièrement quand vous le replantez en terre," Lucas Meyer, le chargé de communication chez Alsabrico

Une fois les fêtes passées, il ne faut pas le replanter tout de suite et le laisser reposer. Ce n'est qu'au printemps que vous pouvez le mettre dans le jardin et l'arroser régulièrement pour ne pas qu'il manque d'eau.

Pour être encore plus tendance mais ça sent moins le sapin : tentez aussi les sapins en carton ré-utilisables, ils sont fabriqués dans le Bas-Rhin et sont vendus en kit. On peut les décorer facilement avec des guirlandes.

Une fois les fêtes passées, on le retrouvera tout aussi pimpant l'année suivante !