Tyrolienne, mini golf, séjours vacances : le programme des animations d'été à Amiens

"C'est important que tout le monde puisse avoir un peu de vacances, même sans partir d'Amiens." Brigitte Fouré, la maire (UDI) de la capitale picarde n'oublie pas la vocation sociale du vaste catalogue d'activités estivales, présenté cette semaine par la ville et la métropole. "Un été à Amiens" revient en effet, comme lors de toutes les grandes vacances sur différents sites et offre de nombreuses possibilités de s'amuser gratuitement.

Dans le centre-ville, les installations d'été sont de retour au parc Saint-Pierre à partir du 9 juillet et jusqu'au 28 août (11h-19h). "120 000 personnes sont venues l'an dernier en sept semaines", rappelle Frédéric Delevoye, du service communication de la métropole. La tyrolienne géante (300 mètres) est de retour entre le boulevard de Beauvillé et le parc, elle sera accessible pour les personnes qui pèsent entre 40 et 110 kilos. Une mini tyrolienne sera aussi installée pour les 6-12 ans (70 mètres).

Boulodrome et autre mini-golf

"Tous les ans on essaye d'améliorer le parc. On a voulu développer les activités des petits avec notamment une zone de six trampolines accessibles uniquement pour les 2-6 ans", poursuit Frédéric Delevoye. De la même façon, les plus petits auront aussi droit à un parcours "sensori-kids et ludique-kids." Autre nouveauté : la présence, sur l'étang Saint-Pierre de cinq bateaux Optimist, prêtés par le comité départemental de voile, accessibles pour les 7-14 ans, en plus des pédalos et des canoës.

Sportez-vous bien au Grand Marais

D'un parc à l'autre, le programme est aussi très dense au Grand Marais, dans l'ouest d'Amiens. L'opération "Sportez-vous bien" est de retour sur le site et les premières activités ont débuté dès le 4 juillet. Pour les 9-14 ans, des stages découvertes (escalade, fitness, kayak et stand-up paddle, tir à l'arc, VTT) sont mis en place de 9h à 12h et de 14h à 16h (sauf le mercredi après-midi). Attention, il faut s'inscrire au préalable par téléphone (06 10 47 22 49).

Des activités sportives sont aussi proposées les mercredis après-midi du mois de juillet (14h-17h) à partir de 8 ans. Vous pouvez vous présenter au chalet d'accueil pour l'inscription :

Course d'orientation, disc golf, escalade, espace beach, espace kid (4-7 ans), golf, kayak, roller, spikeball, stand-up paddle, tir à l'arc, parcours pédagogiques à vélo.

Les adultes ne seront pas en reste au Grand Marais puisque, chaque matin, du lundi au vendredi sont proposées des séances de cardio training ou remise en forme et de marche nordique.

Yvette, une amiénoise habituée de "Sportez-vous bien" au parc du Grand Marais Copier

En plus de ces activités, accessibles gratuitement, les centres de loisirs, les centres animation jeunesse (CAJ) sont aussi mobilisés pour cette période estivales. "35 centres de loisirs sont ouverts", précise Marie-Hélène Bouchez, adjointe au maire en charge de l'éducation et de la jeunesse qui énumère également "les sites dédiés à l'accueil des camps d'été comme à Dury, à la base nautique d'Argœuves ou au fort manoir de Boves." Les inscriptions pour les centres de loisirs seront de nouveau ouvertes le 11 juillet.

Pour les enfants et les adolescents, 26 stages artistiques et sportifs sont aussi ouverts aux inscriptions. Ces jeunes pourront aussi bénéficier de sorties en juillet et en août, direction le musée du Louvre ou la plage de Berck. "Un millier de jeunes vont y participer", détaille Marie-Hélène Bouchez. Les six CAJ d'Amiens proposent eux des séjours vacances à Marseille, Pornichet ou encore en Normandie aux 12-17 ans.