U Bastia di Jean-Charles Marsily

Le Parc Galea accueille depuis ce samedi l'exposition photo de Jean-Charles Marsily. Féru de langue corse il est aussi passionné de photographie et vous le prouve à travers sa vision de Bastia exposée jusqu’à la fin de l’été à Taglio Isolaccio.

Notre collègue de RCFM, animateur notamment de l'émission « Dite a vostra » est également un passionné de photographie. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il poste régulièrement des clichés de la ville de Bastia. Des photos qui font désormais et jusqu'à la fin de l'été l'objet d'une exposition au Parc Galea. Au total, une quarantaine de clichés sera exposée. Par son travail, Jean-Charles Marsily souhaite montrer Bastia sous un autre angle, notamment architectural.

Bastia autrement

Rue droite, Bastia - Jean-Charles Marsily

Jean-Charles Marsily a débuté ce travail en février 2020, au tout début de la période Covid, il s’agit de « sa vision de Bastia pendant cette période particulière ». Une façon de voir Bastia autrement, de faire ressortir « toute l’italianité de la ville » dans ses photos, dit-il. « On va voir beaucoup de formes, de géométrie » explique Jean-Charles Marsily qui espère que les gens prendront du plaisir à voir « des angles de vue différents…et cette ambiance très colorée de la ville. »

Tunnel de l'Aldilonda, Bastia - Jean-Charles Marsily

30 ans de passion

D'où lui vient cette passion de l'image ? Lorsqu’on lui pose la question Jean-Charles Marsily remonte directement à sa jeunesse, avant même ses études de communication même si l’approfondissement du travail de l’image viendra plus tard, avec son expérience de réalisateur dès 1996 à France 3, il apprend alors le métier, traiter l’image, la cadrer « tout doucement », dit-il.

Vieux port, Bastia - Jean-Charles Marsily

« Je fais de la photo depuis plus de 30 ans, c’est une passion qui est en moi et que j’essaie de développer et de travailler » détaille enfin ce passionné aux multiples facettes qui avoue volontiers arpenter les rues bastiaises au quotidien pour « trouver des points de vue originaux, essayer de _photographier une émotion pour la restituer, l’offrir à quelqu’un_. »