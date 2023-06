Uber Eats, l'application de livraison de repas à domicile, arrive à Bolbec

Uber Eats, l’application de livraison de repas et de courses à domicile, est lancée à Bolbec, ce jeudi. Déjà présente à Rouen ou encore au Havre, elle couvre désormais les trois quarts de la Seine-Maritime.

ⓘ Publicité

Huit restaurants sont disponibles dans l'application : Crep’s & Co, Le Douanier Rousseau, MDK My Döner Kebab, Pizzeria Le Carnot, Pizzaland Bolbec, Pizzéria Chez Cocotte, P&B Spot et Tacos’N Shake. Pour l'instant, le service est limité à ces horaires : de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00.

"Le lancement de notre activité va ainsi permettre aux Bolbécais d’avoir accès à une diversité de cuisines en livraison et à emporter et aux restaurateurs d’accroître leur activité ainsi que leur visibilité. Ces prochaines semaines seront consacrées à l’élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et à l’extension de notre zone de livraison dans le cœur du département de la Seine-Maritime" explique Maxime Delevaux, Responsable des Opérations de Uber Eats pour le département, dans un communiqué.

Uber Eats est déjà disponible dans six agglomérations et villes de Seine-Maritime : Rouen (depuis septembre 2017), Le Havre (depuis novembre 2018), Dieppe (depuis octobre 2019), Elbeuf (depuis juin 2020), Fécamp (depuis octobre 2020) et Yvetot (depuis juin 2021).

L'application est présente dans plus de 350 agglomérations françaises et en couvrant 70% de la population française et près de 75% de la population de la Seine-Maritime.