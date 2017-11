Ubisoft lance officiellement le chantier de son nouveau studio à Castelnau-le-Lez

Une nouvelle maison pour les lapins crétins ! La société Ubisoft, un des mastodontes du jeu vidéo, installée à Castelnau-le-Lez depuis 1994, a officiellement lancé ce vendredi les travaux de ses futurs locaux. Un nouveau studio de 4500 m2 verra le jour en 2019 au nouveau parc Eureka.

La société Ubisoft, un des géants mondiaux du jeu vidéo, installée à Castelnau-le-Lez depuis 1994, a lancé ce vendredi les travaux de ses futurs locaux. Un nouveau studio de 4500 mètres carrés, qui verra le jour en 2019, au sein du nouveau parc d'activités Eureka.

Il s'agira d'un bâtiment de trois étages à l'aspect très futuriste. Il rappelle quelque peu le célèbre monolithe noir du film 2001 l'Odyssée de l'Espace. Il a été imaginé par l'architecte montpelliérain Philippe Rubio.

Ces nouveaux bâtiments devraient générer de nouveaux emplois au sein de la société Ubisoft. Mais le marché du jeu vidéo étant très concurrentiel, le groupe préfère pour l'instant ne pas en dire d'avantage sur cette question.

"Montpellier inspire nos créateurs

Xavier Poix, Directeur Général des studios France d'Ubisoft © Radio France - Guillaume Roulland

C'est Xavier Poix, le Directeur Général des studios France d'Ubisoft, qui représentait le groupe ce vendredi lors de la présentation officielle du chantier. En créant ce nouveau studio à Castelnau, le premier studio entièrement conçu par le groupe, ce dernier affirme donc sa volonté de continuer à se développer sur Montpellier. "Montpellier est une ville dans laquelle ont travaille depuis longtemps. On y a créé beaucoup de jeux très connus. Son style de vie, ses paysages, son architecture font que les gens d'Ubisoft s'y sentent bien et s'y sentent très inspirés".

Un futur campus numérique à Castelnau ?

Frédéric Lafforgues, le nouveau maire de Castelnau-le-Lez, visite les futurs locaux grâce à des lunettes de réalité virtuelle © Radio France - Guillaume Roulland

Frédéric Lafforgues, le nouveau maire de Castelnau-le-Lez, se félicite de la construction de ces nouveaux locaux. Car la ville souhaite attirer de plus en plus d'entreprises du numérique. "On a une pépite avec Ubisoft, et il faut alimenter cette pépite. On veut lancer un campus du numérique sur Castelnau autour du pôle multimodal. Ce nouveau studio, c'est quasiment la première pierre de ce que l'on souhaite faire à long terme".

Xavier Poix est le Directeur Général des studios France d'Ubisoft Copier

Frédéric Lafforgues, le nouveau maire de Castelnau-le-Lez Copier