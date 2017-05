Ultra trail de Côte-d'Or, mais qu'est ce qui le fait courir ?

1200 personnes vont participer ce 27 mai 2017 à l'ultra trail de Côte-d'Or. Les plus courageux et endurants, vont parcourir 101 km, avec 3100 mètres de dénivelés . Six autres épreuves sont proposés aux amoureux de la nature et de la course à pied. Parmi eux, Benoit Bernard, ce dijonnais de 50 ans.

A l'âge de 12 ans, Benoit Bernard est encore loin d'imaginer faire partie de la fonction publique hospitalière (il est aujourd'hui attaché d'administration au CHU de Dijon-Bourgogne), à cet âge là, le petit Benoit veut jouer au foot, Raté, il n'y a plus de places disponibles. Alors comme ses copains de l'école, il va s'inscrire dans un club d’athlétisme (le DUC). Tout cela est très naturel , il passe son temps à courir avec ses potes, sur les chemins, dans les champs, et s'adonne déjà à la course d'orientation.

Je suis venu naturellement au trail, quand j'étais gamin, je faisais des courses d'orientation. On était dans la nature, on courait en dehors des chemins, on faisait du trail sans le savoir.

38 ans plus tard, voilà ce père de famille de quatre enfants, affûté, au départ de l'épreuve de 44 km de l'UTCO ce samedi, sans stress, prêt à courir pendant quatre à cinq heures. Pas question de se faire mal, non, il s'agit de prendre du plaisir, de s'évader, d'admirer la nature et d'aller au bout de l'épreuve. Le temps à l'arrivée n'est pas le plus important, bien sur Benoit est un compétiteur, il s’entraîne pour progresser, mais son œil n'est pas rivé sur sa montre comme une obsession. Lui, pratique donc le trail, pas plus de 50 km, comme "loisir intensif".

44 km, ce n'est pas accessible à tous, en tout cas, pas du jour au lendemain. Il faut de la progressivité et une hygiène de vie.

L'ultra trail de Côte-d'Or comporte six épreuves, le 101 km, le 44 lm, le 27 km, le 16.5 km, un trail féminin de 11 km et une marche nordique.