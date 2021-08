Ultra-Trail du Mont-Blanc : retour de l'épreuve mythique d'endurance ce vendredi

L'UTMB, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc se termine ce samedi avec son épreuve-phare, la fameuse course d'endurance. Le départ sera fait depuis Chamonix ce vendredi à 17h, avant de revenir le lendemain dans la même ville. Et comme chaque année, les chiffres sont impressionnants. Avec 2300 coureurs au départ, 171 kilomètres et trois pays différents à traverser (France, Italie et Suisse), l'ultra-trail le plus célèbre du monde continue d'impressionner.

Retour à Chamonix samedi

Et tout ça avec une heure-limite à atteindre. Les trailers ont en effet 46 heures et 30 minutes pour terminer le parcours, le tout avec 10 000 mètres de dénivelé.

L'essentiel des participants sont des "trailers" amateurs, qui doivent justifier d'un certain niveau pour espérer décrocher une place, accordée au tirage au sort. Avec un seul but, retrouver à la seule force de leurs jambes le centre de Chamonix après un jour ou deux à avaler kilomètres et dénivelés, tout en résistant au sommeil.

Des favoris en course

Pour ce qui est des coureurs les plus chevronnés, les regards seront notamment braqués sur les Français Xavier Thévenard, vainqueur en 2013, 2015 et 2018, et François D'Haene (2012, 2014, 2017), qui iront chercher un nouveau titre sous les glaciers du Mont-Blanc. On notera également, côté étranger, la présence de Jim Walmsely, qui tentera d'être le premier Américain à remporter la course hommes.

En revanche, l'Espagnol Kilian Jornet, triple vainqueur et première grande star de la discipline, ne sera pas au départ, ayant pris ses distances avec la compétition.

France Bleu Pays de Savoie en direct de la course

Partenaire de l'événement, votre radio France Bleu Pays de Savoie sera en direct ce samedi de 13h à 15h à Chamonix pour vous faire vivre l'arrivée des coureurs.