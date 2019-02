Uma Thurman et Freddie Highmore invités d'honneur du Festival Séries Mania à Lille

Lille, France

Après une première édition nordiste très réussie en 2018, le festival Séries Mania revient à Lille du 22 au 30 mars. Un mois avant le début des festivités, c'est une programmation plus qu’alléchante qui a été révélée ce mardi matin. Voilà ce qu'il faut en retenir.

Des invités d'exception

Attention il y a du très très lourd ! A commencer par deux têtes d'affiches : l'actrice américaine Uma Thurman (Kill Bill ; Pulp Fiction ; à l'affiche aussi de la série The Chambers, présentée pendant le festival) etl'acteur britannique Freddie Highmore (Neverland ; Charlie et la chocolaterie ; également au générique de la série The Good Doctor).

Seront également présents comme invités d'honneur Charlie Brooker et Annabel Jones, les deux créateurs de la série britannique à succès Black Mirror ; le réalisateur du Bureau des Légendes, Eric Rochant ; l'acteur français Yves Rénier, alias Commissaire Moulin.

Au détour de projections, ou de masterclass vous pourrez aussi apercevoir à Lille toute l'équipe de Dix pour cent, la série de France 2, les actrices Julie Gayet (Soupçons) et Laetitia Casta (Une île) ou encore l'écrivain américain Michael Connelly.

Sans oublier des maîtres de cérémonie de marque :

LES MAÎTRES DE CÉRÉMONIE

Ouverture : Frédérique Bel (Mannequin et actrice)

Clôture : Pablo Mira (Animateur sur et co-fondateur du site Le Gorafi)#SeriesMania — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 20, 2019

Un jury très féminin

Séries Mania c'est bien sûr une compétition officielle avec un jury, majoritairement composé de femmes cette année. C'est la productrice américaine Marti Noxon (Buffy contre les vampires ; Madmen ; Grey's Anatomy) qui en sera présidente.

Egalement dans le jury l'actrice américaine Julianna Marguiles (Urgences ; The Good Wife) ; l'actrice française Audrey Fleurot (Kaamelott ; Engrenages) ; l'auteure française Delphine de Vigan. Les hommes ne seront pas totalement absent, avec notamment le réalisateur français Thomas Litli (Première année ; Médecin de campagne ; Hippocrate)

Plus de 70 séries sélectionnées

Au total, l'équipe du festival a visionné 450 séries pour en sélectionner finalement 71. Des créations venues d'une vingtaine de pays différentes, présentées pour beaucoup en avant-première mondiale.

Argentine, Inde, Danemark, Russie, Australie, Corée... Les #series sélectionnés viennent des 4 coins du monde ! #seriesmania — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 20, 2019

"La programmation de cette année est assez sombre, souligne le directeur artistique du festival Frédéric Lavigne. La "tendance" est à la série politique, avec beaucoup de créations qui reviennent sur des événements historiques des années 1990. Ou encore les dystopies, ces séries qui interrogent sur notre société, nos relations aux nouvelles technologies, aux algorithmes, etc. Mais il y a aussi des comédies !"

Dix séries internationales inédites seront en compétition officielle. La compétition française mettra, elle, à l'honneur six séries là aussi inédites. Sans oublier de nombreuses projections, dont deux nuits dédiées à la comédie, et une nuit spéciale Game of Thrones.

La région mise à l'honneur

Pour cette deuxième édition, le festival se décentralise encore un peu plus dans la région Hauts-de-France. Outre Lille, six villes accueilleront des projections en présence des équipes de films : Arras (avec Les Misérables), Tourcoing (avec Les petits meurtres d'Agatha Christie), Lens (avec Un avion sans elle), Dunkerque (avec Mytho), Roubaix (avec Meurtres à Lille) et Amiens (avec Folklore : A mother's love/Nobody/Tatami).

Toujours la même ambition

Après le succès (inattendu ?) de la première saison - plus de 55 000 participants en 2018, le défi cette année c'est de transformer l'essai. "Je n'aime pas parler de Cannes des séries, car il n'y a qu'un festival de Cannes et c'est très bien comme ça, assure la directrice générale du festival Laurence Herszberg. Mais nous voulons être le festival de référence international sur les séries, c'est ça notre ambition."

Pour cela, il faut encore du travail, notamment pour faire venir du public de la France entière, voire d'autres pays d'Europe. "Je me donne environ 3-4 ans pour atteindre notre objectif," reprend la directrice.

Et pour continuer sur sa lancée, le festival s'est doté cette année d'un budget un peu plus conséquent que l'an dernier : une enveloppe de 6,5 millions d'euros contre 5 millions en 2018.