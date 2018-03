Qual’hè ch’ùn cunnosce una puesia ò una canzona scritta da Ghjuvanteramu Rocchi.Rcfm li rende onore cù testimugnanze, senterete unepoche di e so puesie, a so voce serà prisente, mà dinù parecchje canzone.Ancu se un’oretta ùn pò bastà per parlà di tutta à so vita, issa stonda passata cun ellu c’aiuterà à capì megliu u viotu ch’ellu ha da lascià…Ritruvate l'onore chi fù fattu à u puetone nant'à RCFM :Hommage à Ghjuvanteramu Roochi

