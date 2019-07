Un 14 juillet de toutes les couleurs à Marseille

Marseille, France

Il y en aura de toutes les couleurs : le feu d'artifice à Marseille sera placé sous le signe de l'art culinaire, pour le 14 juillet prochain. "Le temps d'un dîner étoile", voilà le thème retenu cette année pour ce feu d'artifice qui sera tiré entre le Vieux Port et le Fort d'Entrecasteaux .Thème qui entre dans le cadre de "Marseille Provence gastronomie 2019"

Feu d'artifice : 28 minutes à partir de 22h15

Le défilé militaire aura lieu sur l'avenue du Prado, avec une cérémonie à partir de 9h. Départ à l'angle des rues Paradis-Prado, vers la statue du David et le front de mer. 7 aéronefs, 1 hélicoptère AS 355 N Ecureuil, 4 avions SR 20 de la base aérienne de Salon-de-Provence vont défiler. Pour l'occasion, un hommage sera aussi rendu au bataillon des marins-pompiers qui fête ses 80 ans ; 6 engins historiques du bataillon vont circuler, ils ont été rénovés par l'amicale des anciens du Bataillon.

Clou du spectacle bien sûr, le feu d'artifice. Et le thème cette année, c'est la gastronomie. De la lumière et du son, on devrait entendre des invités à table.. tout autour du Vieux Port. Voilà la promesse de la société qui a remporté le marché, "Arts et feux" : c'est sa première à Marseille. Au programme, une cascade de feux, des messages en lettres d'or... Au total, pas moins de 2,4 tonnes de produits pyrotechniques vont être utilisés.

Question sécurité maintenant : la navigation sera interdite dès midi dans le Vieux-Port le 14 juillet. Mais pas besoin d'avoir un bateau bien sûr pour le regarder, d'ailleurs le jardin du Pharo sera lui aussi ouvert au public.

La météo enfin : pour le vent qui pourrait souffler, là aussi tout est prévu. En tout cas, jusqu'à une certaine puissance. "jusqu'à 54 km/h de vent continu, c'est gérable" selon la société "Arts et feux". Si le temps est très mauvais, il est prévu de reporter le feu d'artifice au lendemain