Nord-Isère : un 8 décembre sans animation Fête des Lumières, mais avec des bougies aux fenêtres

C'est une tradition de plus "victime" du coronavirus. Ce mardi 8 décembre, à Lyon, comme dans de nombreuses communes nord-iséroises auraient dû avoir lieu des animations pour la Fête des Lumières. Ce qui est à la base une fête religieuse s'est transformée en un rendez-vous populaire avec de nombreuses animations, projections de lumières sur des façades et feux d'artifices.

Pas d'animation, mais les bougies peuvent être déconfinées !

A Lyon, l'événement draine habituellement deux millions de personnes sur quatre soirs. En Nord-Isère, les chiffres sont plus modestes mais on évoque, en fonction des communes plusieurs centaines voire milliers de personnes lors des festivités. À Crémieu, le maire Alain Moyne-Bressand cite un chiffre qu'il dit tenir des gendarmes : "c'est environ 5.000 personnes qui viennent à Crémieu. Là, bien sûr, impossible d'organiser des animations, des déambulations. Il faut respecter les règles."

Cela n'empêche pas ceux qui le souhaitent de mettre des bougies à leurs fenêtres pour respecter la tradition précise le maire. "Avant, il n'y avait pas tous ces spectacles. Les lumignons aux fenêtres, c'est l'histoire, l'origine de cette fête", souligne Alain Moyne-Bressand. Un retour aux sources en quelques sortes, une manière plus simple de célébrer l'événement. La mairie de La Tour-du-Pin invite lui aussi ses habitants à faire de même.

Une source de revenus en moins pour de nombreuses associations

Rencontrés en centre-ville de Bourgoin-Jallieu ce lundi matin, Nora et Hugo comprennent ces annulations au vu de la situation sanitaire. "Avec des amis, on aime bien se réunir. On croise du monde, c'est festif. En plus, ça marque le début de festivités de Noël, ça annonce la couleur", explique Hugo. Nora poursuit "c'est l'occasion de voir des personnes qu'on ne voit pas autrement. C'est de la lumière, de l'enchantement, du bonheur partagé, de la vie, de l'ambiance. Tout le contraire de maintenant."

Pour les associations, ce rendez-vous est aussi l'occasion de tenir un stand et de glaner quelques sous. C'est donc raté pour cette année. Ainsi, l'association sportive automobile dauphinoise vend des diots et du vin chaud à Bourgoin-Jallieu. "Financièrement, c'est une opération intéressante car en peu de temps, en trois heures, on réalise entre 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaire. Cela dépend des années. On n'a pas le choix. Il y a la pandémie. On va faire sans", souligne le président Jean-Claude Rabatel. La Fête des Lumières est l'un des trois temps fort pour cette association connue pour sa course de côte en septembre.

À Villefontaine, on organise un événement sans déplacement de foules dans les rues !

A Villefontaine, la mairie n'a pas pu se résigner à ne rien organiser. "Cette date pour beaucoup, c'est un peu le top départ des festivités. Pour nous, c'était important de faire quelque chose, de marquer ce lancement des festivités", indique Nadiège Gusto, l'adjointe en charge des affaires culturelles.

L'équation que ses agents ont du résoudre est de créer un événement dans les rues... sans regroupement à l'extérieur, sur la voie publique. "On a essayé de déjouer cette crise sanitaire avec une déambulation de la compagnie Cirque Autour. De 18h30 à 20h30, le Père Noël partira à la recherche de ses lutins à travers la ville. Il y aura deux véhicules - festifs - qui vont déambuler dans la ville." Les Villards, eux, sont invités à suivre le spectacle depuis leurs fenêtres ou encore -comme n'importe qui d'ailleurs - via les comptes Facebook et Instagram de la commune.

D'autres communes ont choisi de remettre à plus tard des animations en place habituellement le 8-Décembre. C'est le cas des projections lumineuse sur la façade de l'église place Carnot à Bourgoin-Jallieu ou encore du feu d'artifice. Ils sont prévus après le 15 décembre, sous couvert bien sûr d'un assouplissement des règles sanitaires.