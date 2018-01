Ce vendredi à l'hôtel du département de l'Ardèche, les trois découvreurs ont signé un accord qualifié d'historique par les participants. Le dialogue est renoué entre les trois découvreurs et le syndicat de la caverne du Pont d'Arc.

Privas, France

Les trois découvreurs de la grotte Chauvet, Jean-marie Chauvet, Christian Hilaire et Eliette Brunel ont donc signé un accord avec le syndicat dela caverne du pont d'Arc et avec le délégataire, celui qui exploite le lieu, la société Kléber Rossillon. Un apaisement après 22 années de conflits, de procès et d'accords avortés.

Un accord avec le syndicat de la caverne du Pont d'Arc

Un premier accord a été trouvé avec le syndicat de la caverne du Pont d'Arc. Pour 50.000 €, le syndicat rachète aux trois découvreurs le fond de photos et de films tournés au moment de la découverte entre la fin 1994 et le début 1995, mais aussi la possibilité d'utiliser la nom grotte Chauvet. Jusque-là, le site de restitution avait été appelé caverne du Pont d'Arc parce que le syndicat n'avait pas le droit d'utiliser le nom "Chauvet".

Un accord avec la société Kléber Rossillon

La société Kléber Rossillon gère la caverne du Pont d'Arc. Elle s'est engagée à verser 0,57% des entrées à chaque découvreurs tous les ans. Ce qui devraient leur permettre de toucher environ 30.000 € par an chacun. C'est à ce prix que les découvreurs acceptent d'être présents sur le site par exemple avec les scolaires pour raconter leur découverte.